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Реабилитация озера с ценными видами рыб пройдет в Северной Осетии по нацпроекту

Очистить озеро планируют в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Экологическая реабилитация на озере Бекан, в котором обитают ценные виды рыб, пройдет в Северной Осетии в 2020 году по нацпроекту "Экология". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии республики.

"Памятник природы регионального значения - озеро Бекан - будет реабилитирован в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). Уникальное озеро было включено в реестр водных объектов, нуждающихся в экологической реабилитации. Этот водный объект так же, как и озеро "Моздокское", нуждается в срочной реабилитации", - говорится в сообщении.

Озеро является частью природного комплекса "Урочище Бекан". Ранее были подготовлены проектно-сметная документация на реабилитацию озера, была проведена государственная экспертиза. Минприроды региона направило обращение в адрес министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина с просьбой включить озеро в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" в 2020 году.

"Радует, что было достигнуто понимание федерального центра и положительное решение этого вопроса. Надеемся, что в скором времени все мероприятия будут реализованы, нам удастся cохранить уникальные водные объекты и они заживут новой жизнью", - цитирует пресс-служба главу Минприроды республики Чермена Мамиева.

Озеро Бекан образовалось при строительстве в 1940 году Беканской ГЭС, в настоящее время оно используется для рыборазведения. Его питают более сотни родников, зимой оно не замерзает. Сейчас окрестности водоема заболачиваются, там исчезают ценные виды рыб.

С 2019 года волонтеры совместно со спасателями добровольцами при содействии Минприроды республики проводят на озере акции по очистке памятника природы от бытового мусора.

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