Первый букварь по энецкому языку появится на Таймыре в середине марта

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Последний не имеющий письменности народ Арктики - энцы - в середине марта получит букварь на родном языке. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в администрации Таймырского муниципального района.

Энцы - один из коренных малочисленных народов России, говорящий на языке самодийской группы. По данным переписи 2010 года, насчитывается 221 представитель этого народа, в основном они проживают в двух тундровых поселках на Таймырском полуострове - Потапово и Воронцово.

"Будет напечатано 200 комплектов букваря и рабочей тетради. Средства выделил Проектный офис развития Арктики "ПОРА". В букваре 37 букв, три из них специфические, энецкие. Букварь будет на Таймыре в середине марта", - сообщили в администрации.

Учебник напечатает издательство в Санкт-Петербурге.

Над созданием букваря энецкого языка работали Проектный офис развития Арктики "ПОРА" и Сибирский федеральный университет (СФУ). К работе были привлечены ученые и носители языка. Предполагается не только создать, но и юридически закрепить энецкую письменность.

Пилотный вариант букваря прошел апробацию в энецких поселках, куда выезжали специалисты для общения с носителями языка.