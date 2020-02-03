{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый букварь по энецкому языку появится на Таймыре в середине марта

По данным переписи 2010 года, в России насчитывается 221 представитель этого народа

КРАСНОЯРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Последний не имеющий письменности народ Арктики - энцы - в середине марта получит букварь на родном языке. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в администрации Таймырского муниципального района.

Энцы - один из коренных малочисленных народов России, говорящий на языке самодийской группы. По данным переписи 2010 года, насчитывается 221 представитель этого народа, в основном они проживают в двух тундровых поселках на Таймырском полуострове - Потапово и Воронцово.

"Будет напечатано 200 комплектов букваря и рабочей тетради. Средства выделил Проектный офис развития Арктики "ПОРА". В букваре 37 букв, три из них специфические, энецкие. Букварь будет на Таймыре в середине марта", - сообщили в администрации.

Учебник напечатает издательство в Санкт-Петербурге.

Над созданием букваря энецкого языка работали Проектный офис развития Арктики "ПОРА" и Сибирский федеральный университет (СФУ). К работе были привлечены ученые и носители языка. Предполагается не только создать, но и юридически закрепить энецкую письменность.

Пилотный вариант букваря прошел апробацию в энецких поселках, куда выезжали специалисты для общения с носителями языка.

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
В Севастополе появится система отслеживания мусоровозов для борьбы с незаконными свалками
Врио губернатора города Михаил Развожаев дал месяц на то, чтобы каждая вывозящая мусор машина имела датчик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС