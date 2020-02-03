Безналичную систему оплаты планируют ввести на общественном транспорте Чечни

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют оборудовать общественный транспорт безналичной системой оплаты для развития туризма. Об этом ТАСС сообщил министр транспорта и связи региона Рамзан Черхигов.

"Подняли вопрос введения на общественном транспорте возможности электронной оплаты. Опыт данной работы уже имеется, первым банковские терминалы для безналичной оплаты были введены такси "Миг". Необходимо расширить данную практику и на базе других таксопарков и в автобусах. Данное нововведение призвано, в том числе, создать комфортные условия для туристов", - отметил глава ведомства.

По его словам, в 2020 году, который объявлен главой Чечни Годом туризма, планируется также строительство инфраструктуры связи в горных районах республики и открытие новых рейсов. "Для увеличения туристического потенциала региона мы планируем расширить географию полетов. Ну, а министерство туризма региона планирует заключать договора с различными туроператорами за пределами Чечни. Данная схема позволит не только увеличить количество туристов, въезжающих через наши воздушные ворота, но и увеличить географию полетов и их окупаемость", - добавил Черхигов.

В 2019 году Чечню посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. В 2020 году, который объявлен в республике Годом туризма, власти планируют принять до 400 тыс. туристов, увеличив показатель более чем вдвое.