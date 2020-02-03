Гастрономический фестиваль черемши пройдет в феврале в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Кулинарный фестиваль черемши Honk-fest пройдет на центральной площади Грозного 29 февраля. Для посетителей будут организованы: концертная программа с национальной музыкой и танцами, дегустация блюд из черемши, мастер-классы и ярмарка сувенирных работ чеченских ремесленников, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского министерства по туризму.

"Honk-fest - знаковое событие для всех любителей настоящей кавказской кухни, здорового питания и чеченской гастрономической культуры. В этот день площадь им. Абубакара Кадырова превратится в кулинарный центр Северного Кавказа и погрузит всех гостей республики в атмосферу праздника еды. Гостей фестиваля ожидают: концертная программа с национальной музыкой и танцами, тематический фуд-корт с бесплатной дегустацией блюд из черемши, мастер-классы шеф-поваров и ярмарка-выставка сувенирных работ мастеров и ремесленников Ассоциации "Чечен-Этно", - рассказали в пресс-службе.

По данным организаторов, колоритные гастрономические фестивали способствуют увеличению туристического потока в регион.

Первый в России гастрономический фестиваль черемши Honk-Fest, который посетили около 3 тыс. человек, состоялся в Грозном в начале марта 2019 года.