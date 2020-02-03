{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гастрономический фестиваль черемши пройдет в феврале в Грозном

Для посетителей будут организованы: концертная программа с национальной музыкой и танцами, дегустация блюд из черемши, мастер-классы и ярмарка сувенирных работ чеченских ремесленников

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Кулинарный фестиваль черемши Honk-fest пройдет на центральной площади Грозного 29 февраля. Для посетителей будут организованы: концертная программа с национальной музыкой и танцами, дегустация блюд из черемши, мастер-классы и ярмарка сувенирных работ чеченских ремесленников, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского министерства по туризму.

"Honk-fest - знаковое событие для всех любителей настоящей кавказской кухни, здорового питания и чеченской гастрономической культуры. В этот день площадь им. Абубакара Кадырова превратится в кулинарный центр Северного Кавказа и погрузит всех гостей республики в атмосферу праздника еды. Гостей фестиваля ожидают: концертная программа с национальной музыкой и танцами, тематический фуд-корт с бесплатной дегустацией блюд из черемши, мастер-классы шеф-поваров и ярмарка-выставка сувенирных работ мастеров и ремесленников Ассоциации "Чечен-Этно", - рассказали в пресс-службе.

По данным организаторов, колоритные гастрономические фестивали способствуют увеличению туристического потока в регион.

Первый в России гастрономический фестиваль черемши Honk-Fest, который посетили около 3 тыс. человек, состоялся в Грозном в начале марта 2019 года.

Теги
СКФОЧечня
Реклама на ТАСС
В Севастополе появится система отслеживания мусоровозов для борьбы с незаконными свалками
Врио губернатора города Михаил Развожаев дал месяц на то, чтобы каждая вывозящая мусор машина имела датчик
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС