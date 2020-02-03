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Протяженность велодорожек в Ставрополе увеличат в 2020 году на 70%

Большинство дорожек расположатся в Юго-Западном, Северо-Западном районах и центральной части города

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополя намерены создать в 2020 году в городе 3,5 тыс. метров велодорожек, сообщила в понедельник пресс-служба администрации муниципалитета. Работа по развитию велосипедной инфраструктуры позволит увеличить протяженность дорожек на 70%.

"Протяженность велодорожек в Ставрополе в этом году увеличится на 3,5 тысячи метров. Схема разрабатывалась в тесном взаимодействии с велосообществом краевой столицы. Большинство дорожек расположатся в Юго-Западном, Северо-Западном районах и центральной части города", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, общая протяженность велодорожек в Ставрополе в настоящий момент составляет порядка 5 тыс. метров. Масштабное развитие велоинфраструктуры в городе начали в 2019 году - тогда было создано около 4 тыс. метров велодорожек, также в Ставрополе была открыта первая велошкола.

Велосипедную инфраструктуру планируют развивать на Ставрополье и на территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Ранее власти города Железноводска выступили с инициативой создания первого в регионе велотерренкура.

Теги
СКФОСтавропольский край
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