Градостроительный форум Северного Кавказа соберет 300 экспертов

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Первый градостроительный форум регионов Северо-Кавказского федерального округа соберет в Ставропольском крае около 300 экспертов в области строительства, архитектуры и дизайна. Об этом сообщил ТАСС в понедельник министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"Порядка 300 экспертов отрасли соберет Градостроительный форум регионов Северного Кавказа. Мероприятие станет крупнейшей диалоговой площадкой для строителей, архитекторов, дизайнеров, инвесторов и представителей органов региональной и муниципальной власти Северного Кавказа", - сказал он.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, окружной градостроительный форум будет организован в феврале 2020 года впервые. Местом проведения станет крупнейший на Северном Кавказе многофункциональный выставочный центр "Минводыэкспо".

"Мы планируем найти новые архитектурные решения, обсудить вопросы взаимодействия всех участников процесса формирования градостроительной политики. Форум даст возможность начинающим талантливым специалистам проявить себя, а топовым экспертам отрасли поделиться своим профессиональным опытом", - пояснил ТАСС Савченко.

Участники форума обсудят пространственное развитие агломераций и приоритетные задачи регионов в рамках реализации национальных проектов. "Сегодня перед нами стоит глобальная цель: не просто построить социально значимые объекты и создать качественную инфраструктуру. Каждый шаг в реализации нацпроектов должен менять жизнь людей к лучшему, а каждый новый проект - гармонично вписываться в исторически сложившуюся архитектуру городов и сел", - отметил министр.

В рамках форума будут организованы несколько дискуссионных площадок. В их числе форум строителей, архитекторов, дизайнеров Северного Кавказа и предпринимательский форум "Перезагрузка".