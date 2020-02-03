В очном туре олимпиады "Покори Воробьевы горы!" в Железноводске примут участие 150 детей

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Очный тур олимпиады "Покори Воробьевы горы!", на который приедут 150 школьников с Юга России и Северного Кавказа, пройдет в Железноводске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

"Город-курорт в четвертый раз примет на своей территории олимпиаду школьников "Покори Воробьевы горы!". В этом году в очный тур прошли более 1 тыс. юношей и девушек, из которых 150 человек приедут в Железноводск из Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Калмыкии, Адыгеи и республик Северного Кавказа", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, Ставропольский край представят 37 человек. Олимпиада в Железноводске будет проходить 14 и 15 марта. Анализ результатов заочного тестирования показал, что наиболее популярными предметами среди участников стали биология, химия и математика.

Олимпиаду школьников "Покори Воробьевы горы!" проводит ИД "Московский комсомолец" совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова с 2005 года.