В Железноводске соберут "Летопись Победы" к концу апреля

ПЯТИГОРСК, 3 февраля. /ТАСС/. "Летопись Победы", в которой будут собраны истории и памятные фотографии ветеранов Великой Отечественной войны, начали формировать в Железноводске Ставропольского края ко Дню Победы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе городской администрации.

"Летопись Победы" - городской проект, который впервые в этом году будет реализован в городе-курорте. Идея возникла после того, как сегодня в социальных сетях внучка прислала фотографию своего дедушки - ветерана Великой Отечественной войны, которая была сделана в Железноводске, и его историю", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, на фотографии 1957 года запечатлен Пантелей Квашин на смотровой площадке Каскадной лестницы. "Он в 1943-1944 годах сражался с фашистами в партизанском отряде, а победный май встретил на Западном фронте. В период наступательных действий дивизии находился непосредственно в боевых порядках и захватил три автомашины противника, чем увеличил грузоподъемность тылов дивизии. За свой героизм Пантелей Квашин был награжден двумя медалями "За отвагу", орденом Красной Звезды, медалью "За боевые заслуги", медалью "За победу над Германией" и почетными знаками "Гвардия" и "Ворошиловский стрелок", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что администрация города начала сбор фотографий и историй ветеранов в понедельник, главное условие акции - фото с ветераном должно быть снято в Железноводске на фоне знаковых мест города, оно может быть любой давности. В конце апреля будет выпущена брошюра "Летопись Победы".

Истории и фотографии можно присылать в аккаунт главы города и администрации, а также на электронный адрес горадминистрации. Истории и фотографии принимаются до 30 апреля 2020 года. Каждое сообщение будет опубликовано в городской газете и социальных сетях, затем все истории будут собраны в общую "Летопись Победы".