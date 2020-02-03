"Россети" закупили для энергетиков Северного Кавказа спецтехнику на 200 млн рублей

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. "Россети Северного Кавказа" приобрели для энергетиков шести регионов Северо-Кавказского федерального округа новую спецтехнику для выполнения производственных задач, инвестиции компании составили более 200 млн рублей, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Энергетики Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии сегодня получили 165 единиц новой спецтехники и автомобилей для выполнения производственных задач. Инвестиции компании "Россети Северный Кавказ" составили более 200 млн рублей собственных средств", - говорится в сообщении.

Как пояснил генеральный директор - главный инженер компании "Россети Северный Кавказ" Борис Мисиров, чьи слова приводятся в сообщении, "Россети" приобрели транспорт для контролеров, бригадные автомобили, автовышки, которые позволят специалистам оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы. "Это значит, что повысится качество и эффективность энергоснабжения жителей всего Северо-Кавказского округа. Компания "Россети Северный Кавказ" уже в этом году планирует приобретение транспорта для энергетиков в регионах на сумму более 700 млн рублей также из собственных средств", - цитирует его пресс-служба.

Все автомобили включены в геоинформационную систему компании "Россети Северный Кавказ", которая позволяет в режиме реального времени определять, где в настоящее время находится спецтехника, благодаря чему сокращать издержки. Ранее компания за счет собственных средств приобрела для специалистов оперативно-выездных бригад специальную дугозащитную одежду на 250 млн рублей для обеспечения безопасности персонала.

Автотранспорт по регионам распределен в соответствии с территориями обслуживания филиалов и объемом отраслевых задач: 52 машины переданы в самую крупную и проблемную энергосистему Кавказа - Дагестан, 51 единица техники приобретена для Ставропольского филиала, 21 машина направлена в Кабардино-Балкарию, 18 единиц транспорта получили энергетики Северной Осетии, 13 переданы Ингушскому филиалу и 10 в Карачаево-Черкесию.