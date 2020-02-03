{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Россети" закупили для энергетиков Северного Кавказа спецтехнику на 200 млн рублей

Всего энергетикам передали 165 единиц новой техники

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. "Россети Северного Кавказа" приобрели для энергетиков шести регионов Северо-Кавказского федерального округа новую спецтехнику для выполнения производственных задач, инвестиции компании составили более 200 млн рублей, сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Энергетики Ставропольского края, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии сегодня получили 165 единиц новой спецтехники и автомобилей для выполнения производственных задач. Инвестиции компании "Россети Северный Кавказ" составили более 200 млн рублей собственных средств", - говорится в сообщении.

Как пояснил генеральный директор - главный инженер компании "Россети Северный Кавказ" Борис Мисиров, чьи слова приводятся в сообщении, "Россети" приобрели транспорт для контролеров, бригадные автомобили, автовышки, которые позволят специалистам оперативно и качественно проводить ремонтно-восстановительные работы. "Это значит, что повысится качество и эффективность энергоснабжения жителей всего Северо-Кавказского округа. Компания "Россети Северный Кавказ" уже в этом году планирует приобретение транспорта для энергетиков в регионах на сумму более 700 млн рублей также из собственных средств", - цитирует его пресс-служба.

Все автомобили включены в геоинформационную систему компании "Россети Северный Кавказ", которая позволяет в режиме реального времени определять, где в настоящее время находится спецтехника, благодаря чему сокращать издержки. Ранее компания за счет собственных средств приобрела для специалистов оперативно-выездных бригад специальную дугозащитную одежду на 250 млн рублей для обеспечения безопасности персонала.

Автотранспорт по регионам распределен в соответствии с территориями обслуживания филиалов и объемом отраслевых задач: 52 машины переданы в самую крупную и проблемную энергосистему Кавказа - Дагестан, 51 единица техники приобретена для Ставропольского филиала, 21 машина направлена в Кабардино-Балкарию, 18 единиц транспорта получили энергетики Северной Осетии, 13 переданы Ингушскому филиалу и 10 в Карачаево-Черкесию.

Теги
РоссияСКФО
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии новые газопроводы проведут в 11 населенных пунктах до конца 2020 года
На реализацию проекта направят более 37 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС