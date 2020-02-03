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В Северной Осетии новые газопроводы проведут в 11 населенных пунктах до конца 2020 года

На реализацию проекта направят более 37 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии проведут новые газопроводы в 11 населенных пунктах, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"В 2020 году планируется провести работы по строительству газопровода в 11 населенных пунктах республики. Работы по проектно-изыскательной деятельности запланированы на первое полугодие, во второй половине года пройдут строительно-монтажные работы. Общий бюджет реализации программы превышает 37 млн рублей, - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться согласно утвержденной программе газификации ООО "Газпром газораспределение Владикавказ".

В Пригородном районе пройдет строительство более 2,5 км газопровода, в Ирафском районе - более 3 км в селении Чиколе. В городе Ардон на трех улицах города проведут около 2 км газопровода, также работы пройдут в селе Кадгарон. В Алагирском районе построят более 6 км газопроводной ветки: в Абайтыкау, Зинцаре и Майрамадаге. В Кировском районе работы будут проведены в селе Комсомольское.

Кроме этого планируется завершение 15 объектов, перешедших с 2019 года. Практически все эти объекты находятся на этапе приемки и ввода в эксплуатацию.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, всего газификация республики составляет более 95%.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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