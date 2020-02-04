Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на обновленной набережной

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих впервые пройдут в этом году торжественным маршем в День Победы по обновленной набережной 62-й Армии в Волгограде. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

В параде 9 мая также примут участие более 600 представителей других силовых структур и ведомств. Всего парадные коробки будут насчитывать 1,8 тыс. человек.

Военнослужащие Волгоградского гарнизона уже приступили к строевой подготовке, в ходе которой будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработано приветствие, а также вынос знамен.