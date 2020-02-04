{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на обновленной набережной

В нем примут участие более тысячи военных

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Более тысячи военнослужащих впервые пройдут в этом году торжественным маршем в День Победы по обновленной набережной 62-й Армии в Волгограде. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

В параде 9 мая также примут участие более 600 представителей других силовых структур и ведомств. Всего парадные коробки будут насчитывать 1,8 тыс. человек.

Военнослужащие Волгоградского гарнизона уже приступили к строевой подготовке, в ходе которой будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработано приветствие, а также вынос знамен.

Теги
РоссияВолгоградская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Ученые из Казани создали реагенты на основе масла для добычи нефти в условиях Арктики
Реагенты уже прошли лабораторные испытания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС