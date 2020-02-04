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В Чечне планируется построить более 150 социальных объектов в 2020 году

Среди соцобъектов 11 СОШ, 6 детсадов, детский инфекционный комплекс

ГРОЗНЫЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2020 году построить более 150 социальных объектов в рамках реализации нацпроектов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В Чеченской Республике наблюдается самый высокий демографический рост в России. Это требует дополнительных расходов, особенно - на образование и здравоохранение. <...> Только в рамках нацпроектов построим более 150 объектов, среди которых 11 СОШ, 6 детсадов, детский инфекционный комплекс", - написал Кадыров по итогам совещания в правительстве региона.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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