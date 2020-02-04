В Северной Осетии в 2020 году направят более 380 млн рублей на создание соцобъектов

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят в 2020 году 384,2 млн рублей на создание социальных объектов в республике, сообщил на заседании правительства республики заместитель министра экономического развития Зураб Дзоблаев.

"Значительная часть будет потрачена на строительство центрального государственного архива - 10,4 млн рублей. Остальные средства распределены между другими значимыми объектами, среди которых станции юных техников и натуралистов в Беслане, новая школа в Чермене, пристройки к детским садам во Владикавказе и районах республики, котельная детского реабилитационного центра "Горный воздух", - сказал Дзоблаев.

На строительство и реконструкцию 36 фельдшерско-акушерских пунктов в рамках национального проекта "Здравоохранение" будет направлено в качестве софинансирования 22 млн рублей.

Также предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации по строительству двух школ на 550 мест во Владикавказе и Беслане.

Все работы будут вестись по республиканской адресной инвестиционной программе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Общий объем финансирования в 2020 году составляет 384,2 млн рублей, в 2021 году - 371 млн рублей, в 2022 году - 274 млн рублей. Они будут направлены на финансирование объектов в рамках государственных федеральных программ и входящих в них нацпроектов, завершение строительства ранее начатых объектов, а также выполнение поручений главы и правительства Северной Осетии.