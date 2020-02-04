Бизнес-портал для сообщений о несанкционированных проверках создадут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края создадут портал и мобильное приложение, где бизнесмены смогут сообщать о нарушениях со стороны ревизионных органов. Планируется, что платформы будут запущены в марте 2020 года, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора.

"Завершается разработка сайта и мобильного приложения, с помощью которых с марта этого года предприниматели, в том числе, смогут оперативно сообщать о попытках проведения несанкционированных проверок", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае в 2020 году был установлен мораторий на проведение краевых и муниципальных проверок малого и среднего бизнеса. "Предпринимателям сегодня непросто, и мы должны помогать им справляться с трудностями. Только добиваясь в этом успеха, мы сможем выполнить поручения президента по развитию экономики, опережающему росту в сегменте малого и среднего бизнеса", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее в Совете Федерации был отмечен опыт Ставропольского края в проведении расширенных встреч бизнеса с представителями силовых структур. Во время такого общения стороны могут напрямую обсудить возникающие проблемы.