Саперы проверят всю территорию Павловска на наличие взрывоопасных предметов времен войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Саперы полностью обследуют территорию государственного музея-заповедника (ГМЗ) "Павловск" под Санкт-Петербургом. Они проверят, есть ли в земле взрывоопасные предметы, а также извлекут их, сообщила во вторник журналистам директор ГМЗ Вера Дементьева.

По ее словам, работы ведутся с 2018 года по ходатайству руководства Петербурга. Их необходимость вызвана тем, что земля способна выталкивать на поверхность опасные предметы. "Три четверти территории уже очищено от всякого смертоносного железа, которое, как считают военные специалисты, раз в пять лет земля может выталкивать. Осталась одна четвертая часть ближе к вокзалу, это уже лесополоса. Многие говорят, что там все проржавело, но у нас люди ходят, и мы должны быть уверены в безопасности", - сказала Дементьева.

Она отметила, что договоренность о продолжении работ есть. "Это делают профессиональные военные, и делают это бесплатно", - уточнила она. Работы проводятся летом.

Павловский парк - памятник ландшафтного искусства конца XVIII - начала XIX века. Вместе с Павловским дворцом он составляет единый художественный дворцово-парковый ансамбль. Парк, площадь которого составляет около 600 гектаров, условно делится на семь районов, каждый имеет свои особенности в оформлении.

В годы Великой Отечественной войны значительная часть коллекции Павловска была эвакуирована, но существенно пострадали дворец и парк. 17 сентября 1941 года фашисты вошли в Павловск, оккупация длилась по 24 января 1944 года. В Павловском парке было вырублено 70 тыс. деревьев, взорваны мосты, уничтожена мелиоративная система, испорчена траншеями сеть дорог, повреждены павильоны, а в январе 1944 года при отступлении фашистов Павловский дворец сильно пострадал от пожара. Работы по возрождению Павловска начались сразу после его освобождения, во дворце и парке выполнены масштабные реставрационные работы, но некоторые объекты еще ждут своей очереди.