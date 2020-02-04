Всемирный танец гостеприимства запустят волонтеры на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Волонтеры гостеприимства в Ставропольском крае начнут в 2020 году создание "Всемирного танца гостеприимства". Общий танец представят на международном форуме добровольцев в конце года, сообщила ТАСС директор краевого ресурсного центра поддержки добровольчества и гражданских инициатив Елена Козак.

Ставропольский проект "Волонтеры гостеприимства" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. В 2019 году специальное обучение прошли около 500 волонтеров гостеприимства, которые начали работу в четырех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод и в городе Ставрополе.

"В этом году наши волонтеры [гостеприимства] будут проводить акцию International Dance of Welcome ("Всемирный танец гостеприимства"). Начнется она с четырех городов-курортов Кавказских Минеральных Вод и города Ставрополя <…> Мы планируем, что на международном форуме добровольцев в декабре все регионы России и все страны-участники одновременно будут исполнять этот танец. Это будет единое действо, направленное на трансляцию идей дружбы, гостеприимства, радушия во всем мире", - сказала она.

Проект "Всемирный танец гостеприимства" будет не просто флешмобом. В рамках акции волонтеры начнут тренинги в школах и общественных пространствах. "Наша задача - помочь людям правильно выразить базовую ценность гостеприимства, научить их формировать дружелюбную и позитивную атмосферу, современную молодежь и детей, к сожалению, нужно этому учить. Они погружены в виртуальный мир, гаджеты, навык коммуникации немного теряется. На тренингах гостеприимства мы научим их взаимодействовать вживую", - пояснила директор центра.

Каждый тренинг по межкультурной коммуникации и изучению традиций гостеприимства будет включать в себя танцевальные блоки. "Они будут состоять из элементов танцев разных народов - русских народных танцев, лезгинки, танцев народов мира, таких как сиртаки, румба. Мы надеемся, что, когда тренинг вместе с танцем выйдет за пределы Ставрополья и Северного Кавказа, каждый регион и каждая страна будут присоединять к нему свои фрагменты. Мы полагаем, что танец будет расти и развиваться, как живой организм", - пояснила Козак.

Общий танец также будет включать в себя элементы с использованием языка жестов. Итоговый всемирный танец гостеприимства волонтеры из России и разных стран исполнят 5 декабря - во Всемирный день добровольца.