Центр компетенций бережливого производства создан на базе Республиканского МФЦ в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана создали Центр компетенций бережливого производства на базе Республиканского многофункционального центра (МФЦ) в Махачкале. Об этом сообщил во вторник руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов на еженедельном совещании у главы региона Владимира Васильева.

"На площадке Республиканского МФЦ мы создали совместный проектный Центр компетенций [бережливого производства]. Мы сталкиваемся с тем, что в каждом муниципальном образовании есть отличный друг от друга пакет документов для предоставления той или иной услуги. <…> В этом году одна из задач этого центра - единые стандарты для всех муниципальных образований для того, чтобы люди при получении услуг не собирали дополнительные ненужные справки, которые требуют в том или ином муниципалитете, не имея на то никаких оснований", - сказал Иванов.

Как сообщил в ходе совещания директор Республиканского МФЦ Магомедэмин Арсланалиев, деятельность нового центра направлена на оптимизацию процессов, протекающих при предоставлении государственных услуг.

"Одним из основных направлений, в котором необходимо внедрять принципы бережливого производства, является сфера предоставления государственных и муниципальных услуг <…> В целях решения данной задачи, а также в целях систематизации подходов и методов, применяемых при реализации проектов, на базе Республиканского МФЦ создан Центр компетенций бережливого производства <…> Вся команда Центра компетенций прошла обучение под руководством экспертов госкорпорации "Росатом", - сообщил директор Республиканского МФЦ.

Он добавил, что деятельность центра направлена на реализацию внутренних и внешних проектов. "К внутренним проектам относятся проекты по оптимизации процессов, протекающих внутри МФЦ. Основной задачей, поставленной перед Центром компетенций при реализации внутренних проектов, является создание единого образца "Бережливый офис МФЦ" и внедрение его во всех 58 МФЦ республики с последующей возможностью тиражирования во всех МФЦ страны <…> К внешним относятся проекты, направленные на оптимизацию процессов, связанных с оказанием услуг в уполномоченных органах власти", - отметил Арсланалиев.