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Кооперативный молочный завод открыли на Ставрополье

Общая стоимость инвестиционного проекта составила 102 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Сельскохозяйственный кооператив открыл новый молочный завод в Александровском районе Ставропольского края. Мощность предприятия планируется увеличить в пять раз до конца 2020 года, сообщил во вторник краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.

"В рамках инвестиционного проекта произведена реконструкция и ремонт здания, приобретены и установлены необходимые для переработки молока современная техника и оборудование. Мощность переработки составляет 2 тонны молока в сутки <…> СППК "Новокавказский" планирует до конца 2020 года увеличить переработку молока до 10 тонн в сутки", - говорится в сообщении.

Инициатором создания нового молочного завода стал сельскохозяйственный кооператив "Новокавказский". Ранее власти региона отмечали важность развития кооперации в крае - это позволяет увеличивать рентабельность производства и конкурировать с более крупными производителями.

По информации комитета, общая стоимость инвестиционного проекта составила 102 млн рублей. Предприятие под собственной маркой выпускает молоко, кефир, ряженку, творог и сметану.

Ранее в правительстве края сообщали, что объем поддержки сельхозкооперации в регионе будет удвоен и доведен до 500 млн рублей. Субсидии позволяют объединить производителей для продажи продукции по более выгодным ценам и сократить затраты на реализацию и приобретение материально-технических средств.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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