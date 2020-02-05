Региональный чемпионат WorldSkills Russia пройдет в Дагестане в пятый раз

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia пройдет в Дагестане со 2 по 5 марта 2020 года в Каспийске. Об этом сообщила в среду пресс-служба Республиканского молодежного центра занятости "Успех", при котором функционирует региональный координационный центр движения WorldSkills Russia в Дагестане.

"Со 2 по 5 марта 2020 года во дворце спорта и молодежи им. Али Алиева [в Каспийске] состоится пятый региональный чемпионат "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)". <…> В нынешнем году чемпионат пройдет по 50 компетенциям - 26 основных (для молодежи от 16 до 22 лет), три компетенции для граждан старше 50 лет, десять - в категории "Юниоры" (16 лет и моложе) и 1 1- презентационных", - говорится в сообщении.

В рамках турнира пройдут соревнования "Навыки мудрых" по стандартам WorldSkills Russia для категории людей 50+. Они будут состязаться по трем компетенциям - "медицинский и социальный уход", "охрана труда" и "поварское дело".

"Всего в чемпионате примут участие 230 конкурсантов и 228 квалификационных экспертов. Соревнования также пройдут в образовательных учреждениях Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Хасавюрта, Кизляра и Дербента. По итогам чемпионата сформируют сборную Республики Дагестан, которая примет участие в отборочном туре финала VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia в Кемеровской области", - сообщается в тексте.

Чемпионат будет проходить в открытой форме, его сможет посетить каждый желающий. Как сообщила пресс-служба, также ожидается, что чемпионат посетят руководство Дагестана, гости из других регионов России.

"Чемпионат профессионального мастерства "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" проходит в Дагестане ежегодно с 2016 года. Мероприятие призвано популяризировать рабочие специальности среди молодежи и старшего поколения, помочь студентам найти работу, повысить их трудовую квалификацию. Также это отличная возможность для молодых профессионалов найти единомышленников, заявить о себе и о своем таланте на весь мир", - заключила пресс-служба.

Организаторами чемпионата выступают Министерство труда и социального развития Дагестана совместно с министерством образования и науки региона при поддержке правительства Дагестана.

WorldSkills в Дагестане

Первый региональный чемпионат WorldSkills в Дагестане прошел с 28 по 29 апреля 2016 года. Два дня 59 студентов средних специальных учебных заведений республики соревновались по 14 компетенциям. В 2019 году региональный чемпионат WorldSkills прошел по 43 компетенциям.

WorldSkills International - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, а также престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире, посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2019 году мировой чемпионат по стандартам WorldSkills прошел в Казани.