Дорога на гору Ай-Петри в Крыму закрыта после схода оползня

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Дорога на гору Ай-Петри в Крыму закрыта для всех видов транспорта из-за схода оползня и разрушения опорной стены, сообщается на сайте официального туристического портала Республики Крым.

Оползень в районе 36-го километра автомобильной дороги Бахчисарай - Ялта сошел 3 февраля. Частично обрушилось дорожное полотно, место обвала огорожено.

"После сошедшего оползня на автодороге Бахчисарай - Ялта, которая идет через Ай-Петри, возникла угроза возникновения ЧС. Автодорога на плато Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыта в связи с активизацией оползневых процессов и разрушением подпорной стены", - говорится в сообщении.

Гора Ай-Петри является наиболее популярным местом зимнего отдыха для жителей и гостей полуострова.