Туркомплекс будет построен в 2020 году в одном из самых посещаемых туристами районов КБР

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. Туристический комплекс с гостиницей на берегу Верхних Голубых озер в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР), одном из самых посещаемых мест региона, будет достроен к концу июля 2020 года. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе администрации района.

"На территории Голубых озер в постоянном режиме ведутся работы по усовершенствованию и созданию комфортных условий для гостей. Осенью 2019 года на Верхних Голубых озерах начато глобальное строительство в рамках частно-государственного партнерства по созданию туристического комплекса, в состав которого войдут более 10 объектов. Строительство ведется в рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года", его планируется завершить в июле 2020 года", - говорится в сообщении.

Туркомплекс будет включать в себя трехэтажную гостиницу, ресторан, гостевой домик из сруба, спортплощадку, домик рыбака, детские площадки, сауну, баню, причал, пляж. Для отдыхающих будут предложены конные прогулки, джип-туры, катание на снегоходах и лодках. "Голубые озера Черекского района являются местом посещения многочисленных туристов, жемчужина Северного Кавказа с каждым днем привлекает все больше любителей красоты из разных уголков нашей страны и не только", - отмечают в администрации.

Ранее региональные власти сообщали, что проект строительства туристического комплекса с гостиницей на берегу Верхних Голубых озер в Черекском районе предполагает финансирование в размере 4,5 млрд рублей, более 50% финансирования реализации проекта - это средства частных инвесторов.

Голубые озера - группа из пяти карстовых водоемов в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В составе озер можно выделить Нижнее Голубое озеро (Цирик-Кель) и Верхние Голубые озера, в том числе Сухое и Секретное. Нижнее Голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса, выбросы сероводорода придают воде сапфирово-голубой цвет. Это одно из наиболее посещаемых туристами мест в регионе.