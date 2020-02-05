МВД по Кабардино-Балкарии получило 28 новых машин

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. МВД по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) получило 28 служебных автомашин в рамках реализации программы государственного оборонного заказа на 2019-2022 годы. Ключи от автомобилей полицейским вручил глава МВД по региону Василий Павлов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.

"В Нальчике состоялась передача в эксплуатацию 28 единиц нового служебного автотранспорта сотрудникам различных подразделений МВД и всех территориальных органов МВД России по КБР. Новые автомашины марок "УАЗ-Патриот", "Лада-Гранта" и "Лада-Веста" поступили в Кабардино-Балкарию в рамках реализации государственного оборонзаказа", - говорится в сообщении.

Транспорт пополнит служебный автопарк 17 подразделений и в скором времени появится в строю. "Одно из крупнейших подразделений - УМВД России по городу Нальчику на этот раз получило сразу четыре автомашины, две из которых были вручены как лучшему территориальному органу по итогам оперативно-служебной деятельности в 2019 году", - уточнили в ведомстве.

Глава МВД по КБР Павлов поздравил личный состав с обновлением и отметил, что транспортное оснащение позволит улучшить условия работы сотрудников и окажет положительное влияние на охрану общественного порядка и безопасность граждан.

Техническое оснащение органов внутренних дел осуществляется за счет бюджетных средств, выделяемых в рамках государственного оборонного заказа.