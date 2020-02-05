В Красноярском крае удвоили количество авиарейсов в арктические поселки

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Количество авиарейсов в отдаленные поселки Таймырского района в Красноярском крае увеличено в два раза. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации района.

Для жителей многих арктических поселков в регионе вертолеты являются единственной возможностью добраться до районного центра или Норильска. Часто из-за плохой погоды переносятся вылеты, возникают очереди из желающих улететь на большую землю при ограниченном количестве мест на борту воздушного судна. Особенно востребованы дополнительные рейсы для поселков Усть-Авам и Волочанка.

"Теперь в данные населенные пункты вертолеты будут летать круглогодично два раза в неделю. Также круглый год рейсы будут выполняться в поселки Усть-Порт, Караул и Носок. Два раза в месяц до наступления навигационного периода воздушные суда будут осуществлять перелеты до поселков Хантайское Озеро, Потапово и Тухард, а также в Байкаловск и Воронцово. В летний период в Тухард и Хантайское Озеро вертолеты будут летать также два раза в месяц", - процитировали в пресс-службе слова заместителя главы поселка Олега Мозгунова.

В администрации ТАСС уточнили, что после увеличения количества рейсов вертолеты будут летать в отдаленные поселки в два раза чаще.

На Таймыре действует муниципальная программа по развитию транспортно-дорожного комплекса, в ее рамках перевозчики получают субсидии из бюджета. В 2020 году на это выделено свыше 130 млн рублей, большая часть которых идет на воздушный транспорт. Благодаря субсидированию снижение тарифов на воздушном транспорте для населения составляет от 27% до 55% от предельного тарифа.