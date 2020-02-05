Градостроительный форум Северного Кавказа собрал на Ставрополье около 400 участников

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Градостроительный форум Северного Кавказа в среду открылся в Минеральных Водах Ставропольского края. Он собрал около 400 архитекторов, проектировщиков, строителей и дизайнеров со всего округа, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Сегодня здесь собрались около 400 архитекторов, строителей, дизайнеров, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли. На пленарном заседании и панельной дискуссии обсудят, как реализация национальных проектов поможет развитию градостроительства, вопросы контроля и надзора за строительством, примеры развития подземных городов, агломераций и другие темы", - сообщили организаторы.

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко сообщил журналистам, что мероприятие позволит обменяться опытом специалистам, работающим в строительной отрасли. "Этот форум позволит собрать воедино всех участников строительного процесса, пообщаться им друг с другом и обменяться опытом", - сказал министр.

Он выразил надежду, что форум станет традиционным. "Надеемся, что форум станет диалоговой площадкой не только для СКФО, но и всей России. Он позволит обсудить наиболее острые и интересные темы в сфере строительства. Мы постараемся сделать ежегодным это мероприятие. Чтобы в следующем году участников было больше и выставка была еще больше", - добавил министр, выступая на открытии мероприятия.

Форум проходит в выставочном центре "Минводы Экспо" с 5 по 7 февраля.