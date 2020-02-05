{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Градостроительный форум Северного Кавказа собрал на Ставрополье около 400 участников

Форум проходит в выставочном центре "Минводы Экспо" с 5 по 7 февраля

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Градостроительный форум Северного Кавказа в среду открылся в Минеральных Водах Ставропольского края. Он собрал около 400 архитекторов, проектировщиков, строителей и дизайнеров со всего округа, сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"Сегодня здесь собрались около 400 архитекторов, строителей, дизайнеров, которые обсудят проблемы и перспективы развития отрасли. На пленарном заседании и панельной дискуссии обсудят, как реализация национальных проектов поможет развитию градостроительства, вопросы контроля и надзора за строительством, примеры развития подземных городов, агломераций и другие темы", - сообщили организаторы.

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Валерий Савченко сообщил журналистам, что мероприятие позволит обменяться опытом специалистам, работающим в строительной отрасли. "Этот форум позволит собрать воедино всех участников строительного процесса, пообщаться им друг с другом и обменяться опытом", - сказал министр.

Он выразил надежду, что форум станет традиционным. "Надеемся, что форум станет диалоговой площадкой не только для СКФО, но и всей России. Он позволит обсудить наиболее острые и интересные темы в сфере строительства. Мы постараемся сделать ежегодным это мероприятие. Чтобы в следующем году участников было больше и выставка была еще больше", - добавил министр, выступая на открытии мероприятия.

Форум проходит в выставочном центре "Минводы Экспо" с 5 по 7 февраля.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Ростовские виноделы впервые выпустили около 30 тыс. бутылок игристого вина ЗГУ
Всего же в прошлом году в регионе произвели 8,5 млн бутылок вина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС