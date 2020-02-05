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Китайская вирусная пневмония

Цены на свежие овощи в Приморье начали снижаться после открытия грузоперевозок с Китаем

Руководители торговых сетей сейчас ищут альтернативных поставщиков, чтобы не допустить дефицита фруктов и овощей в случае повторного закрытия движения через российско-китайскую границу
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© Наталья Никулина/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Цены на свежие овощи в розничных магазинах Приморья начали снижаться после возобновления грузооборота через пункты пропуска на границе с Китаем. Проведенный рейд по торговым сетям показал, что цены на огурцы и помидоры уже вернулись к среднему для зимы уровню, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

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Ранее СМИ сообщили, что после временного ограничения движения через пропускные пункты на границе с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса на Дальнем Востоке подорожали продукты, в том числе - фрукты и овощи. В Приморском крае, по сообщению правительства региона, возник дефицит китайских овощей на рынке. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во вторник поручил ФАС проследить за ценами на продукты в регионе и не допустить их необоснованного повышения. Сейчас работа отдельных пунктов пропуска возобновлена для грузового транспорта.

"Специалисты министерства промышленности и торговли Приморья в ходе ежедневного рейда проверили цены и ассортимент овощей в торговых сетях Владивостока. После открытия грузового сообщения с Китаем в магазинах края в наличии огурцы и помидоры по доступным ценам", - говорится в сообщении.

В частности, в магазин крупной сети "Фреш-25" во Владивостоке накануне завезли два сорта китайских огурцов по ценам в 220 и 210 рублей за килограмм. В супермаркете "Реми" китайский длинный огурец стоит 194 рубля, грунтовый - 197 рублей. Нижняя планка цены на помидоры - порядка 150 рублей за килограмм.

"Сегодня вечером и завтра утром продукция поступит во все наши магазины, ее хватит на несколько дней. Без ажиотажа - на неделю. На случай повторного закрытия границы мы провели предварительные мероприятия по заключению договоров на поставку продукции из Новосибирска, Республики Корея и Ирана. Понимаем всю социальную ответственность и какое-то время будем удерживать цены", - приводятся в сообщении слова директора торговой сети "Реми" Дмитрия Сулеева.

Между тем, в Амурской области, где грузовое сообщение на пограничных переходах не будет осуществляться, согласно данным Росгранстроя, до 7 февраля, покупатели продолжают жаловаться на повышение цен на китайские овощи. Как сообщили ТАСС в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы, в ведомство по телефону поступают соответствующие обращения от граждан. "Мы уже отправили торговым сетям запросы, будем в рамках сложившейся обстановки проверять цены на перец, баклажаны, огурцы и помидоры из Китая", - сказал представитель ведомства.

В остальных регионах дефицита нет

За исключением Приморского края и Амурской области, регионы Дальнего Востока не успели ощутить дефицита грунтовых овощей, поставляемых из КНР. В Сахалинской и Магаданской областях основные поставки идут не из Китая, а Сахалинская область, к тому же, сама производит свежие овощи.

В Хабаровском крае повышения цен на овощи и фрукты пока не регистрировалось, сообщили ТАСС в краевом управлении ФАС России. Ведомство в ближайшее время усилит мониторинг стоимости этой продукции, открыв горячую линию, по которой люди смогут сообщать о фактах завышения цены. При этом, по информации управления торговли министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края, из Китая до настоящего времени завозилось порядка 10% реализуемого картофеля, капусты и свеклы, до 40% моркови и лука, до 80% свежих огурцов, до 90% свежих помидоров и до 100% свежего сладкого перца.

"В сложившейся ситуации оптовыми предприятиями края проводится активная работа по поиску новых поставщиков - производителей овощей. По информации от предпринимателей, в скором времени на прилавках магазинов появятся огурцы и помидоры, выращенные в теплицах Сибирского и Приволжского федеральных округов. Поиск поставщиков продолжается, дефицита продовольственной продукции в магазинах края не ожидается", - сказали ТАСС в министерстве.

Не выявило повышения цен на плодоовощную продукцию и управление ФАС в Еврейской автономной области. Жалоб от населения также не было, уточнили агентству надзорном органе. Представитель управления экономики областного правительства заявил, что дефицита овощей в области нет, на сегодняшний день китайская продукция завозится в регион через пункты пропуска в области и в других дальневосточных регионах, в частности - в Приморье.

Теги
РоссияКитайПриморский крайХабаровский крайАмурская областьМагаданская областьСахалинская областьДальний ВостокКитайская вирусная пневмония
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