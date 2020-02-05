Число безработных в Карачаево-Черкесии за 2019 год уменьшилось на 6%

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Число безработных в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) по итогам 2019 года снизилось по сравнению с 2018 годом на 6%, сообщается в докладе о социально-экономическом положении республики в январе-декабре 2019 года, опубликованном на сайте Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения, к концу декабря 2019 года составила 3,1 тыс. человек, из них 87,8% - безработные. Численность безработных снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6% и увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 2,6%", - говорится в сообщении.

Пособие по безработице назначено 2,1 тыс. человек. На сайте уточняется, что в течение 2019 года в органы государственной службы занятости населения обратилось за предоставлением государственной услуги в поиске работы 11 тыс. граждан.

В управлении государственной службы занятости региона ТАСС подтвердили информацию о снижении безработицы на 6% и отметили, что положительной динамики удалось достичь в том числе за счет большего количества трудоустройств. "Даже несмотря на то, что обращений безработных в службу занятости в 2019 году было больше, чем в позапрошлом [году], трудоустройств тоже было больше по сравнению с 2018 годом. По нацпроекту у нас было обучение женщин, граждан предпенсионного возраста, поэтому обращений в службу занятости было много", - сообщили агентству.

В декабре 2019 года пресс-служба правительства КЧР сообщила, что около половины жителей региона, обратившихся в службу занятости, были трудоустроены. С начала 2019 года около 400 человек были направлены на профессиональное обучение, в их числе жители предпенсионного возраста и женщины в декретном отпуске.

Региональный центр занятости организовал по программе 40 ярмарок вакансий. В ярмарках приняли участие больше 11,3 тыс. человек, из которых были трудоустроены или открыли собственное дело 22 безработных, для 28 студентов была организована стажировка, а 30 человек с ограниченными возможностями здоровья были трудоустроены на специально оснащенные рабочие места.