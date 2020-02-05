Ингушетия закупит у Дагестана 20 тыс. овец до 2022 года

МАГАС, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены приобрести у Дагестана до 2022 года 20 тыс. овец для разведения в регионе, сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства Ингушетии Магамед Гагиев.

"Я провел встречу с министром сельского хозяйства Дагестана Абзагиром Гусейновым, где нами были достигнуты определенные договоренности о сотрудничестве. В этом году мы приобретем у Дагестана для разведения 5 тыс. племенных овец, а до 2022 года - в общем 20 тыс. овец разных пород, которые будут распределены и переданы в наши сельскохозяйственные государственные унитарные предприятия (ГУП). Я уже дал поручение руководителям ГУП, чтобы они подготовили соответствующие помещения для приема мелкого рогатого скота", - сказал Гагиев.

По его словам, эта работа проводится регионом для увеличения поголовья именно племенного скота. "Мы также договорились с Гусейновым, что их ученые будут оказывать нам поддержку и в селекционно-племенной работе, которую мы будем проводить, и в распределении пород по территориям в зависимости от условий, которые им необходимы. Мы хотим не только увеличить поголовье овец, мы намерены делать упор именно на разведение поголовья племенного мелкого рогатого скота, улучшение его породных качеств", - добавил министр.

Ранее замминистра сельского хозяйства Ингушетии Мухажир Албаков сообщал ТАСС, что республика провела переговоры с Дагестаном в рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" о поставке в Ингушетию племенных овец. 21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019", организатором которой выступил Минсельхоз РФ, прошла в Москве с 9 по 12 октября. В 2019 году представители Ингушетии во второй раз завоевали гран-при выставки, а пчеловоды республики получили четыре золотые медали.