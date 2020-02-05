Власти Ставрополья отремонтируют полувековой водовод

СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Власти начнут ремонт Шпаковского водовода на Ставрополье в 2020 году. Работы оцениваются в 220 млн рублей и позволят избавить от сезонного дефицита воды 33 тыс. жителей края, сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства ЖКХ.

"Водовод будет модернизирован в два этапа - капитальный ремонт затронет участок протяженностью порядка 36 км. Реализация проекта оценивается в 220 млн рублей. Работы начнутся уже в марте, как только позволит погода <…> Реализация проекта позволит обеспечить стабильное водоснабжение для 33 тыс. жителей сел", - говорится в сообщении.

Шпаковский групповой водовод был построен в 70-х годах XX века, его изношенность составляет более 90%. В результате во время засушливых летних месяцев жители населенных пунктов в двух районах края испытывают перебои с водоснабжением.

В Ставропольском крае идет разработка пятилетней региональной программы развития водоснабжения на основе мониторинга состояния сетей и обращений граждан. В регионе планируется до конца 2024 года устранить вопрос перебоев в подаче воды для 58 населенных пунктов, качество воды улучшится в 49 населенных пунктах, а централизованное водоснабжение впервые получат 11 муниципалитетов с населением 8 тыс. человек.