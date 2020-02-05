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Новое здание для больницы откроют в одном из районов Ставрополья летом 2020 года

Участковая больница обслуживает территорию с населением около 9 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Новое здание для участковой больницы в селе Кугульта Ставропольского края откроется в июле 2020 года. Коллектив переедет в новые помещения из аварийных строений, сообщили в среду журналистам в пресс-службе главы региона.

"Ввести объект в эксплуатацию планируется в июле этого года. <…> Он позволит врачам и пациентам разместиться в комфортных условиях, переехав из использующихся сегодня старых корпусов. Сегодня больница размещается в нескольких зданиях, старейшее из которых было построено еще в 1912 году и уже непригодно для дальнейшей эксплуатации", - говорится в сообщении.

Участковая больница обслуживает территорию с населением около 9 тыс. человек. Ранее в районной администрации ТАСС сообщали, что в настоящий момент в больнице ведут прием терапевт, педиатр и стоматолог. За другой медицинской помощью людям приходится ездить в районный центр. Глава региона Владимир Владимиров поручил краевому Минздраву рассмотреть возможность расширения спектра медпомощи, которую оказывают в больнице.

"Нужно сделать так, чтобы люди чаще могли получить помощь по месту жительства, не обращаясь в районный центр. Надо ориентироваться на них, и, если есть потребность в дополнительных медицинских услугах, решать эти вопросы", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Площадь нового здания больницы составит 1,5 тыс. кв. м, учреждение будет включать в себя стационар на 15 коек. В общей сложности в 2020 году на Ставрополье планируется построить три новых медицинских учреждения и капитально отремонтировать более 20 учреждений.

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