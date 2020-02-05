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Во Владикавказе открылась первая в России школа космонавтики и планетарий

В школе смогут обучаться окола 300 детей

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 февраля. /ТАСС/. Планетарий и школа космонавтики открылись во Владикавказе. Инициатором их создания стал космический конструктор, лауреат Государственной премии СССР, ведущий специалист НПО имени Лавочкина Руслан Комаев.

"Сегодня знаменательное событие для всей республики. И оно состоялось благодаря целеустремленности Руслана Владимировича, который предложил идею, оставил после этого работу в Москве, пока не реализовал ее в родной республике. Поэтому мы посчитали нужным присвоить его имя школе. Пусть ребята, которые здесь будут учиться, добьются высот, как он и наши сегодняшние гости - прославленные космонавты", - сказал на торжественной церемонии открытия глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Планетарий создан в здании, построенном в 70-х годах XIX века, где располагалась шиитская мечеть. В советское время она была перестроена в планетарий, который закрылся в 1992 году. С тех пор памятник культуры и архитектуры находился в полуразрушенном состоянии.

Работа по созданию планетария и школы космонавтики велась на протяжении двух лет, многое в объекте исторического значения делалось вручную. Объект полностью сохранил свой исторический облик, в том числе уникальную кирпичную кладку позапрошлого столетия. На куполе в виде полусферы с помощью двух проекторов в разное время будут показывать звездное небо в 3D формате и фильмы высокого качества на космические темы.

Специально для планетария летчики-космонавты - дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков и Герой России Александр Лазуткин привезли от имени Роскосмоса подарок для планетария - документальные и художественные фильмы высокого качества о космосе.

"На меня произвел огромное впечатление уникальный в стране комплекс, который включает совершенно уникальные вещи. Ребята могут пощупать реальные вещи, здесь формируется некая модель межпланетных полетов. Здесь будут учиться работе в команде, формировать свои мечты и стремиться к реализации", - сказал Джанибеков.

Школа космонавтики

В школе космонавтики им. Р. В. Комаева смогут обучаться порядка 300 детей не только Северной Осетии, но и других регионов Северного Кавказа. В ней же будет проходить и подготовка к ЕГЭ по таким дисциплинам как физика, математика

Дети будут обучаться в игровой форме. В школе создан макет космического корабля с настоящими деталями по реальным схемам, которые собирал космический инструктор Комаев. Там же установлены тренажер для проверки вестибулярного аппарата, макеты будущей ядерной установки, а также космических кораблей "Аполлон" и "Союз".

Первую экскурсию по новому планетарию и школе космонавтики проведут для детей из селения Ногир, где родился и провел детские годы Руслан Комаев. Экскурсии и лекции будут проводить преподаватели республики, которые прошли специальную подготовку в НПО имени Лавочкина, в Звездном Городке в Москве, музее космонавтики. Внутри планетария также будут установлены макеты космических аппаратов в размере один к одному. Среди них - капсула, которая доставила грунт с Луны и оборудование, устанавливаемое на первых лунных аппаратах.

Во дворе планетария на набережной реки Терек создана зона отдыха для горожан с двумя телескопами с тысячекратным увеличением. Также там установлены гранитные шары-планеты, изображающие Солнечную систему, динамические скульптуры и солнечные часы с отсчитывающей время теневой стрелкой.

Планетарий и школа космонавтики созданы на средства меценатов, в том числе руководителя республики Вячеслава Битарова.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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