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"Россети Северный Кавказ" выделят 8 млрд рублей на развитие электросетей Ставрополья

В компании отметили, что средства направят на поддержку шести или семи проектов

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. "Россети Северный Кавказ" направит до 2023 года около 8 млрд рублей в развитие электросетевого комплекса Ставропольского края, сообщил гендиректор компании Виталий Иванов журналистам в среду.

"Мы готовим инвестиционное соглашение со Ставропольским краем, планируем подписать его в феврале. Небходимая сумма инвестиций составит около 8 млрд рублей", - сказал Иванов.

Он отметил, что эти средства будут направлены на поддержку шести или семи проектов.

"В потери в электросетях на Ставрополье вкладываться не планируем", - добавил Иванов.

"Россети Северный Кавказ" обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 0,4 кВ до 110 кВ, а также осуществляет технологическое присоединение потребителей к сетевой инфраструктуре на территории Северо-Кавказского федерального округа. ПАО "Россети" владеет 92% акций компании.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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