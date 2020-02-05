Ингушетия вошла в тройку лидеров в СКФО по освоению средств федерального проекта

МАГАС, 5 февраля. /ТАСС/. Республика Ингушетия вошла в тройку регионов, которые являются лидерами по освоению средств федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". В регионе проведены работы по восстановлению 75 га леса, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

"Ингушетия в тройке регионов СКФО, где выделенные средства на проект "Сохранение лесов" полностью освоены. В рамках проекта проведено лесовосстановление на площади 75 га и лесоразведение на площади 50 га путем посадки лесных культур на Сунженском хребте в районе города Сунжи. В целях санитарной защиты лесов проведено лесопатологическое обследование на площади 2150 га, по результатам которого были назначены выборочные санитарные рубки на площади 200 га и уборка неликвидной древесины на площади 300 га", - передает пресс-служба слова и. о. министра природных ресурсов и экологии республики Мухарбека Пугоева.

По его словам, в 2019 году выявлено 17 случаев незаконной рубки леса общим объемом более 700 тыс. куб. м, возбуждено 12 уголовных дел. Глава региона Махмуд-Али Калиматов поручил правительству выработать общий механизм для решения проблемы незаконной заготовки древесины.

"Вопрос сохранности лесов будет ежедневно на моем контроле. До конца апреля текущего года все задачи со сроками исполнения и с указанием ответственных лиц должны быть распределены. Перед нами стоит важная задача - сберечь наше достояние, наш лес", - цитирует также пресс-служба Калиматова.

По данным Минприроды региона, общая площадь земель лесного фонда республики составляет 84,2 тыс. га, это 21,6% от общей площади республики, из них покрытые лесом земли - 78,2 тыс. га. Все леса республики по целевому назначению отнесены к защитным типам. Общий запас древесины в лесах составляет 12296,8 тыс. куб. м, а средний годичный прирост запаса древесины - 149,5 тыс. куб. м.