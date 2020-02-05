Первый дом культуры в поселке Октябрьский КЧР построят в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Строительство первого дома культуры в поселке Октябрьский в Карачаево-Черкесии (КЧР) запланировано на 2021 год, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.
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Сегодня в ходе рабочей поездки в Прикубанский район посетил поселок Октябрьский, чтобы на месте обсудить насущные вопросы социально-экономического развития населенного пункта и услышать все, что волнует местных жителей в прямом диалоге. ⠀ Выслушав обращения и предложения принял ряд важных решений по комплексному развитию сельского поселения. В первую очередь, это касается социальной и дорожной инфраструктуры. ⠀ ✔️Во-первых, уже в этом году реконструируем участок центральной внутрипоселковой дороги от федеральной трассы до школы и установим тротуары. ✔️ В этом году приступим и завершим строительство мини стадиона 30 на 60 м с освещением, трибунами для зрителей, зонами для различных видов спорта ✔️ В следующем году построим в Октябрьском новый современный Дом культуры ✔️ До 2024 года по нацпроекту будет построен новый фельдшерско-акушерский пункт ⠀ Кроме того, обязательно проработаем вопрос нехватки мест в детском саду. ⠀ Эти и другие озвученные сегодня вопросы я беру под свой личный контроль. #карачаевочеркесия #октябрьский #встречасжителями #темрезов #кчр #кчр09
"Сегодня в ходе рабочей поездки в Прикубанский район посетил поселок Октябрьский, чтобы на месте обсудить насущные вопросы социально-экономического развития населенного пункта и услышать все, что волнует местных жителей в прямом диалоге. <…> В следующем году построим в Октябрьском новый современный дом культуры", - написал Темрезов.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР, дом культуры разместится в здании площадью 740 кв. м. Планируется оборудовать зрительный зал на 250 мест, а также залы для занятий танцами и музыкой, в том числе для обучения игре на национальных инструментах.
По его словам, в 2020 году пройдет реконструкция участка внутрипоселковой дороги от федеральной трассы до школы, а также завершится строительство мини-стадиона с зонами для различных видов спорта. Темрезов добавил, что в поселке в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года также построят фельдшерско-акушерский пункт, а в местном детском саду будет решен вопрос нехватки мест. "Эти и другие озвученные сегодня вопросы я беру под свой личный контроль", - добавил глава КЧР.
Поселок Октябрьский расположен на правом берегу Большого Ставропольского канала, население - более 2,4 тыс. человек.