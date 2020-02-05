Первый дом культуры в поселке Октябрьский КЧР построят в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Строительство первого дома культуры в поселке Октябрьский в Карачаево-Черкесии (КЧР) запланировано на 2021 год, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Сегодня в ходе рабочей поездки в Прикубанский район посетил поселок Октябрьский, чтобы на месте обсудить насущные вопросы социально-экономического развития населенного пункта и услышать все, что волнует местных жителей в прямом диалоге. <…> В следующем году построим в Октябрьском новый современный дом культуры", - написал Темрезов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР, дом культуры разместится в здании площадью 740 кв. м. Планируется оборудовать зрительный зал на 250 мест, а также залы для занятий танцами и музыкой, в том числе для обучения игре на национальных инструментах.

По его словам, в 2020 году пройдет реконструкция участка внутрипоселковой дороги от федеральной трассы до школы, а также завершится строительство мини-стадиона с зонами для различных видов спорта. Темрезов добавил, что в поселке в рамках нацпроекта "Здравоохранение" до 2024 года также построят фельдшерско-акушерский пункт, а в местном детском саду будет решен вопрос нехватки мест. "Эти и другие озвученные сегодня вопросы я беру под свой личный контроль", - добавил глава КЧР.

Поселок Октябрьский расположен на правом берегу Большого Ставропольского канала, население - более 2,4 тыс. человек.