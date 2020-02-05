Около 34 млн рублей выделят на создание фельдшерского пункта и пяти ФАПов в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 34 млн рублей планируется направить на строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одного фельдшерского пункта в Чечне рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил ТАСС в четверг начальник отдела капитального строительства регионального Минздрава Зайналбек Магомадов.

"В этом году планируется построить один фельдшерский и пять фельдшерско-акушерских пунктов в республике, в том числе в горных районах. Сумма финансирования из федерального бюджета - около 34 млн рублей. Они строятся как замена существующих аварийных зданий, которые подлежат сносу", - пояснил Магомадов.

По его словам, в ФАПах откроют кабинеты фельдшера, акушера, прививочную и процедурную. "В 2019 году в рамках реализации нацпроекта созданы пять ФАПов и четыре ФП, а также начато строительство инфекционного корпуса на 100 коек", - добавил Магомадов.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.