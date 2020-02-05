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В КЧР в 2020 году по нацпроекту благоустроят 56 дворов и 12 общественных территорий

В Министерстве строительства и ЖКХ республики отметили, что работы направлены на улучшения качества жизни во всех населенных пунктах

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) благоустроят 12 общественных и 56 дворовых территорий по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщили в среду в Министерстве строительства и ЖКХ КЧР.

"В Карачаево-Черкесской Республике продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, данные работы направлены на улучшения качества жизни во всех населенных пунктах республики. На 2020 год в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" запланировано благоустройство 56 дворовых территорий многоквартирных домов. А также благоустройство 12 общественных территорий", - рассказали в министерстве.

Всего в рамках нацпроекта до 2024 года планируется благоустроить 310 дворовых и 24 общественных территории - места массового отдыха и городские парки во всех районах республики. Общая площадь всех территорий, на которых будет проводиться работа, составляет 45 га. Все территории будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, будет усилена охрана, а также контроль над соблюдением чистоты в таких местах. На реализацию программы выделят 862,4 млн рублей, в том числе 8,4 млн из республиканского бюджета.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

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РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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