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Лес на площади 120 га восстановили в КЧР по нацпроекту в 2019 году

В 2020 году власти намерены приобрести 9 единиц техники

ЧЕРКЕССК, 6 февраля. /ТАСС/. Площадь восстановления лесов в Карачаево-Черкесии (КЧР) по национальному проекту "Экология" в 2019 году составила 120 га. Работы по уходу за деревьями провели на площади 166 га, сообщил в четверг глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Леса Карачаево-Черкесии - наше достояние и наша ответственность. Для того, чтобы сохранить уникальный лесной фонд нашей республики, в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в минувшем году мы провели мероприятия по лесовосстановлению на 120 гектарах, работы по уходу за деревьями - на 166 гектарах, высажено более 46 тысяч новых саженцев, закуплены лесные семена", - отметил глава региона.

По его словам, в 2019 году было приобретено 12 единиц лесопожарной техники и одна машина для работ в лесопитомнике. В 2020 году власти намерены приобрести 9 единиц техники.

Лесной фонд Карачаево-Черкесской Республики составляет 391,5 тыс. га, площадь особо охраняемых природных территорий - 97,5 тыс. га. Всего 30% территории республики занято лесами.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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