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В Мурманске в Международный день саамов зажгли "Костер единения"

В регионе запланировано проведение более 150 праздничных мероприятий

МУРМАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Флаг с изображением шаманского бубна в честь Международного Дня саамов подняли в Мурманске и провели древний обряд исполнения желаний "Костер единения" на площадке у "Центра народов Севера". Также в городе прошел митинг, состоялись выступления саамских фольклорных коллективов и саамского нойда (название шамана у народа саамов), сообщила ТАСС руководитель областного "Центра народов Севера" Надежда Чупрова.

"В Международный день саамов мы поднимаем саамский флаг и зажигаем костер желаний, просим у высших сил благословения для всех саамов, это древняя традиция. С этого начинается праздник в Мурманске, выступают наши коллективы. А вообще у нас запланировано больше 150 мероприятий: концерты, встречи, выставки. Они пройдут в разных местах", - рассказала Чупрова.

В Мурманске после митинга выступили саамский фольклорный коллектив "Таввял иннк" и известный саамский нойд Надежда Фенина. В областной научной библиотеке свои издания представили кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и медиакоммуникаций МАГУ Виктория Бакула и член Союза писателей России, создатель и хранитель Музея саамской литературы и письменности имени Октябрины Вороновой Надежда Большакова.

Еще одним центром празднования традиционно стал поселок Ловозеро. Там с давних пор проживают саамы. В Ловозерском районном национальном культурном центре открылась фотовыставка "Мы саамы". Вечером в четверг в центре будут чествовать юбиляров, молодоженов, а также состоится вручение приза общественного признания "Человек года - 2019". Саамы - это представители одного из коренных малочисленных народов Севера. На сегодняшний день в Мурманской области проживает всего 1599 саамов, добавила Чупрова.

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