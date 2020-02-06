Задержки авиарейсов и километровые пробки. В регионы Юга России пришла настоящая зима

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ростовские водители из-за первого в этом году сильного снегопада стоят в многокилометровых пробках, задержаны более 10 авиарейсов, а на некоторых трассах в соседней Волгоградской области из-за снега затруднено движение большегрузного транспорта. В ближайшие выходные в регионах Южного федерального округа сохранится зимняя погода со снегом и гололедом, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Это будет для юга страны первый звонок от зимы. Арктическое вторжение ожидает центральную Россию в ближайшие дни, которые станут самыми холодными. Эта волна холода к выходным докатится до южных регионов: ударят морозы, осадки перейдут в снег. Сочинские и крымские пальмы могут покрыться снежным настом, плюс ветер и гололед", - сказал он.

Заторы на дорогах и задержки рейсов

В этом году зима по-настоящему пришла в Волгоградскую область только минувшей ночью, от выпавшего снега на дорогах образуется снежная "каша", из-за чего большегрузы не могут проехать по некоторым участкам. "В Городищенском и Суровикинском районах сильный снегопад и плохая видимость, на дорогах образовался снежный накат. На севере Волгограда в связи со снегопадом и ДТП временно ограничено движение, организован объезд. На 3-й Продольной магистрали Волгограда снежный накат, движение затруднено из-за грузового транспорта, который не может преодолеть подъемы", - сказал ТАСС представитель регионального ГУ МВД. Он уточнил, что по поручению начальника областного главка полиции в районы с крайне сложной обстановкой направлены дополнительные экипажи ДПС на автомобилях повышенной проходимости.

В Волгограде снегопад не прекращается, на городских улицах работает около 100 единиц дорожной техники. По данным Волгоградского гидрометцентра, мокрый снег продолжит идти в регионе до пятницы, в субботу интенсивность осадков спадет, однако резко понизится температура, до 11 градусов мороза в субботу и до минус 20 градусов в воскресенье и понедельник. Такая же погода в выходные ожидается и в Астраханской области.

В соседней Ростовской области из-за первого в этом сезоне сильного снегопада ввели ограничение на движение для пассажирского транспорта на ряде участков федеральной трассы М4 "Дон", а также на участке автодороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск. Затруднение движения, по информации ГУ МВД, отмечается в Красносулинском районе на затяжном подъеме участка трассы М4 "Дон". Инспекторы уже оказали помощь водителю грузовика, у которого машина заглохла на трассе из-за проблемы с двигателем.

По информации синоптиков, 6 февраля в большинстве районов Ростовской области ожидаются снег, метель, ветер 9-14 м/с, температура воздуха от нуля до минус 8 градусов, на дорогах местами гололедица.

В аэропорту Ростова-на-Дону сейчас на прибытие и вылет задерживаются более 10 рейсов.

Подтопления, оползень и лавина

В Краснодарском крае другая ситуация: сильные дожди, прошедшие в ночь на вторник, подтопили более 80 придомовых территорий в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Власти Горячего Ключа ввели режим чрезвычайной ситуации, перекрыто движение по нескольким улицам города. В местных сообществах в соцсетях пользователи опубликовали фото, где на дорогах вода достигает уровня бамперов и порогов автомобилей, вода зашла в десять домов в муниципальном образовании "Горячий Ключ".