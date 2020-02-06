Задержки авиарейсов и километровые пробки. В регионы Юга России пришла настоящая зима

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Ростовские водители из-за первого в этом году сильного снегопада стоят в многокилометровых пробках, задержаны более 10 авиарейсов, а на некоторых трассах в соседней Волгоградской области из-за снега затруднено движение большегрузного транспорта. В ближайшие выходные в регионах Южного федерального округа сохранится зимняя погода со снегом и гололедом, сообщил ТАСС в четверг ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Это будет для юга страны первый звонок от зимы. Арктическое вторжение ожидает центральную Россию в ближайшие дни, которые станут самыми холодными. Эта волна холода к выходным докатится до южных регионов: ударят морозы, осадки перейдут в снег. Сочинские и крымские пальмы могут покрыться снежным настом, плюс ветер и гололед", - сказал он.
Заторы на дорогах и задержки рейсов
В этом году зима по-настоящему пришла в Волгоградскую область только минувшей ночью, от выпавшего снега на дорогах образуется снежная "каша", из-за чего большегрузы не могут проехать по некоторым участкам. "В Городищенском и Суровикинском районах сильный снегопад и плохая видимость, на дорогах образовался снежный накат. На севере Волгограда в связи со снегопадом и ДТП временно ограничено движение, организован объезд. На 3-й Продольной магистрали Волгограда снежный накат, движение затруднено из-за грузового транспорта, который не может преодолеть подъемы", - сказал ТАСС представитель регионального ГУ МВД. Он уточнил, что по поручению начальника областного главка полиции в районы с крайне сложной обстановкой направлены дополнительные экипажи ДПС на автомобилях повышенной проходимости.
В Волгограде снегопад не прекращается, на городских улицах работает около 100 единиц дорожной техники. По данным Волгоградского гидрометцентра, мокрый снег продолжит идти в регионе до пятницы, в субботу интенсивность осадков спадет, однако резко понизится температура, до 11 градусов мороза в субботу и до минус 20 градусов в воскресенье и понедельник. Такая же погода в выходные ожидается и в Астраханской области.
В соседней Ростовской области из-за первого в этом сезоне сильного снегопада ввели ограничение на движение для пассажирского транспорта на ряде участков федеральной трассы М4 "Дон", а также на участке автодороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск. Затруднение движения, по информации ГУ МВД, отмечается в Красносулинском районе на затяжном подъеме участка трассы М4 "Дон". Инспекторы уже оказали помощь водителю грузовика, у которого машина заглохла на трассе из-за проблемы с двигателем.
По информации синоптиков, 6 февраля в большинстве районов Ростовской области ожидаются снег, метель, ветер 9-14 м/с, температура воздуха от нуля до минус 8 градусов, на дорогах местами гололедица.
В аэропорту Ростова-на-Дону сейчас на прибытие и вылет задерживаются более 10 рейсов.
Подтопления, оползень и лавина
В Краснодарском крае другая ситуация: сильные дожди, прошедшие в ночь на вторник, подтопили более 80 придомовых территорий в Туапсинском районе и Горячем Ключе. Власти Горячего Ключа ввели режим чрезвычайной ситуации, перекрыто движение по нескольким улицам города. В местных сообществах в соцсетях пользователи опубликовали фото, где на дорогах вода достигает уровня бамперов и порогов автомобилей, вода зашла в десять домов в муниципальном образовании "Горячий Ключ".
Из-за обильных осадков повысился уровень воды в реке Псекупс, что привело к переливу дамбы и подтоплению низменной части дороги. Власти организовали лодочное сообщение, в среду утром автомобильное сообщение удалось восстановить.
В Сочи за сутки был превышен показатель среднемесячной нормы осадков, сошел оползень и лавина в горах, ветром были повалены деревья.
В четверг на Черноморском побережье Кубани ожидается штормовой ветер до 17-22 м/с, в горах местами до 24 м/с, на море будет девятибалльный шторм, высота волн может достигать 3,5 м. Такая ситуация в основном затронет сектор между Новороссийском и Сочи. В пятницу погода будет определяться влиянием проходящего холодного атмосферного фронта, опять пройдут интенсивные дожди, в горах - снег.
"Начиная с субботы, туда проникнет холодный арктический воздух, температура из "плюса" уйдет в "минус". Вся выпавшая вода замерзнет, пойдет дождь с мокрым снегом, и, соответственно, произойдет налипание снега на провода, деревья, могут начаться проблемы с энергоснабжением, гололедицей, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с". Наши субтропики впервые столкнутся с минусовым температурами, в минус температура уйдет даже в Сочи", - сказал Тишковец.
В ожидании морозов и снегопада силы и средства ГУ МЧС по Крыму находятся в режиме повышенной готовности. Крымский Гидрометцентр ранее предупредил, что в связи с выходом южного циклона 5, 6 и 7 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки. Также прогнозируется очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 15-20 м/с, порывы 25-27 м/с. С 8 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 10-15 градусов, днем до минус 3-8 градусов.
Сейчас в Симферополе пасмурно, без осадков. Но там из-за тумана также задержаны несколько рейсов.
Зима не задержится
По данным центра погоды "Фобос", настоящая зимняя погода на юге страны не продержится долго. "Уже на следующей неделе холод сменится атлантическим теплом, температура на юге страны поднимется до плюсовых отметок, снег сменится дождем. На следующей неделе все стабилизируется, на юг России вновь вернется тепло", - сказал Тишковец.