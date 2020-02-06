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Центр компетенций для Арктики намерены создать на базе Мурманского техуниверситета

Там планируют готовить кадры для арктических проектов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Центр компетенций для Арктики планируют создать на базе Мурманского государственного технического университета (МГТУ), а также готовить там кадры для арктических проектов. Об этом сообщил в четверг губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Наша цель и задачи, которые мы сегодня реализуем, - это превратить наш технический университет в центр компетенций для Арктики. И мы сейчас активно этим занимаемся", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" перед совместным заседанием президиума Госсовета и Совета по науке и образованию с президентом Владимиром Путиным.

Чибис отметил, что систему образования в регионе необходимо сделать привлекательной для абитуриентов.

"Наша задача сделать такую систему образования, чтобы мы готовили кадры внутри региона, чтобы мы привлекали ребят учиться у нас. Те инициативы, которые президент обозначил в послании [Федеральному собранию в январе], когда загружать надо региональные учебные заведения. <...> Это позволит инвестировать, модернизировать и материально-техническую базу, привлечь преподавателей и готовить кадры для мегапроектов в Арктической зоне", - рассказал он.

МГТУ является крупнейшим вузом Мурманской области, основан в 1950 году для подготовки морских кадров высшей квалификации.

Теги
РоссияАрктика сегодняМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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