На Ставрополье проблему нехватки врачей планируют решить в течение четырех лет

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья планируют в течение ближайших четырех лет решить проблему нехватки врачей - сейчас она составляет порядка 800 человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы края.

"Сегодня у нас нехватка врачей составляет около 800 человек. Мы должны решить эту проблему в течение четырех лет", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

По данным пресс-службы, поможет в решении данного вопроса программа подготовки специалистов по целевому набору, которая реализуется совместно со Ставропольским государственным медицинским университетом. На сегодняшний день 95% выпускников прошлого года, прошедших обучение в рамках такого набора, работают в медучреждениях направивших их территорий.

"Уже подана заявка на будущий учебный год на 220 целевых мест для обучения по программе специалитета и на более 300 мест - в ординатуре медуниверситета. Таким образом, задача, поставленная губернатором, о привлечении в медицину края ежегодно до 200 молодых специалистов выполнятся", - отмечается в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что порядок приема в медвузы будет изменен - доля целевого приема увеличится. По специальности "лечебное дело" 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности "педиатрия" - 75%.