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Власти Ставрополья: на развитие первичного звена здравоохранения нужно 44 млрд рублей

В рамках проекта планируют построить, отремонтировать и реконструировать 490 учреждений

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Программа развития первичного звена здравоохранения Ставропольского края потребует 44 млрд рублей, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров в четверг провел рабочую встречу с министром здравоохранения края Виктором Мажаровым. Они обсуждали исполнение в регионе поручений президента России, о которых он говорил в послании Федеральному Собранию, национальные проекты, а также работу Госсовета РФ.

"Мажаров отчитался перед губернатором о планах развития сети первичных учреждений здравоохранения. Проект соответствующей программы уже находится на рассмотрении в Минздраве России. В ее рамках до начала 2025 года запланировано строительство, капремонт и реконструкция 490 учреждений. Для этого потребуется около 44 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году край претендует на получение из федерального бюджета 2 млрд рублей. Средства планируется направить на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и кадровую подготовку.

Президент РФ Владимир Путин 20 августа 2019 года провел совещание по теме первичного звена здравоохранения. Он потребовал проанализировать всю организацию его работы и принять дополнительные меры по его укреплению.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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