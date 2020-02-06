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Центр опережающей профессиональной подготовки откроют на Ставрополье в 2020 году

Предполагается, что он позволит сделать акцент на специальностях, востребованных именно в Ставропольском крае
Министр образования Ставрополья Евгений Козюра Надежда Колосова/ТАСС
Описание
Министр образования Ставрополья Евгений Козюра
© Надежда Колосова/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены создать в регионе в 2020 году центр опережающей профессиональной подготовки, он откроется 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил в четверг министр образования края Евгений Козюра на совещании по реализации национального проекта "Образование".

"В Ставропольском крае прошел конкурсный отбор на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета на открытие центра опережающей профессиональной подготовки. 1 сентября он откроется на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Всего 20 субъектов получили такую возможность", - сказал он.

Планируется, что на базе центра будет проводиться ускоренное обучение, переподготовка и повышение квалификации уже работающих специалистов, профориентационная работа с детьми. Центр позволит сделать акцент на специальностях, востребованных именно в Ставропольском крае.

В рамках проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в 2019 году в крае началось внедрение демонстрационного экзамена, его прошли уже 309 студентов. В 2020 году подобный экзамен сдадут 800 человек. С 2020 года также планируется внедрение наставничества на Ставрополье. "Мы планируем привлечь работодателей и общественников к участию в обновлении рабочих программ, а также к участию в управлении деятельности наших образовательных организаций", - пояснил министр.

Нацпроект "Образование" рассчитан на 2019-2024 годы. Общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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