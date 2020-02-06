Беглов: регионы готовы вести совместные проекты с федеральными научными организациями

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Члены Госсовета предложили усилить роль субъектов России в государственной научной политике и пришли к выводу, что регионы готовы развивать совместные программы в сфере инноваций с федеральными научными и образовательными учреждениями. Об этом в четверг на совместном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"По итогам деятельности рабочей группы Госсовета был сформулирован ряд конкретных предложений. Мы считаем необходимым усилить роль субъекта Федерации в государственной научной технологической политике. Регионы готовы, и соответствующая практика есть, интегрировать свои программы поддержки инноваций с деятельностью федеральных научных и образовательных организаций. Мы в Санкт-Петербурге на этих началах реализуем большой проект "ИТМО Хайпарк", - рассказал Беглов, который накануне руководил дискуссией в рамках подгруппы "Образование и наука" Госсовета.

Инновационный научно-технологический центр "ИТМО Хайпарк", планируется создать на территории города-спутника "Южный" в Пушкинском районе Петербурга. Проект реализуется на площади около 100 га, на этой территории расположится второй кампус одного из крупнейших в городе вузов - Университета ИТМО, инновационный центр и центр прогрессивных производств.

Губернатор Петербурга также добавил, что зоной ответственности регионов в сфере науки, технологий и инноваций могла бы стать подготовка кадров. По мнению членов рабочей группы, при поддержке инициатив регионов следует учитывать их разный научный и образовательный потенциал, отметил Беглов.

"Для реализации новых функций нужны новые организационные институты. Сейчас при главах 37 субъектов федерации действуют координационные советы по науке и высшей школе. Их необходимо модернизировать с учетом форматов кооперации региональных и федеральных структур", - сказал глава Петербурга.

Заседание проходит в Большом Кремлевском дворце. Оно посвящено вопросам повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учетом задач, определенных майским указом президента, а также реализации Стратегии научно-технологического развития государства.