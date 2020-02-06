{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

КБГУ первый среди вузов Северного Кавказа подписал соглашение с "ТехноСпарк"

В рамках соглашения студенты выпускных курсов параллельно с продолжением обучения по вузовской специальности в течение учебного года смогут создать стартап в одной из высокотехнологичных индустрий
Гендиректор группы "ТехноСпарк" Денис Ковалевич Асият Гериева/ТАСС
Описание
Гендиректор группы "ТехноСпарк" Денис Ковалевич
© Асият Гериева/ТАСС

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "ТехноСпарк", входящая в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", и Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ) подписали соглашение о сотрудничестве по программе предпринимательской практики для студентов выпускных курсов. Документ подписали в четверг гендиректор группы Денис Ковалевич и ректор КБГУ Юрий Альтудов, передает корреспондент ТАСС.

По программе студенты выпускных курсов параллельно с продолжением обучения по вузовской специальности в течение учебного года создают стартап в одной из высокотехнологичных индустрий, для этого они проходят жесткий отбор. "У нас есть специальная компания, которая проводит эти игры, и мы были уже во многих городах России, география очень широкая: Владивосток, Иркутск, Томск, Кемерово, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Ульяновск, Самара, Саранск, Казань, Санкт-Петербург. На Северном Кавказе эти игры, эти отборы никогда не проводили, вот эта история партнерства с университетом в Нальчике первая здесь в регионе, в этом смысле университет Кабардино-Балкарии пока самый инновационный из всех", - сказал Ковалевич журналистам перед подписанием соглашения.

Для участия в деловой игре приглашены все студенты выпускных курсов, около 2 тыс. человек, из которых, по мнению организаторов, 200-300 решат участвовать в программе, по опыту других регионов отбор пройдут единицы. "КБГУ принял решение вместе с нами инвестировать в эту программу, и в этом смысле мы и университет вместе платим за то, чтобы ребята прошли эту предпринимательскую практику. В каждый стартап мы вкладываем 1-1,5 млн рублей, примерно столько же вкладывает университет. Те, кто пройдут эти отборы, могут пойти в бытовую практику технологического стартапа, который мы запускаем с сентября 2020 года, а первая игра состоится 29 февраля", - уточнил Ковалевич.

По словам ректора КБГУ Юрия Альтудова, соглашение предполагает широкий спектр сотрудничества. "Это не только технологическое предпринимательство и как ему учить. Вторая часть, если наши студенты или аспиранты поедут, приобретут опыт и приедут, здесь появится большее количество людей, имеющих понятие, как быть хорошим предпринимателем, что является основой ускоренного развития нашего региона. Третье, профессорско-преподавательский состав и нашего вуза и остальных получат доступ к этим программам, поедут, посмотрят, и появится понимание современного технологического предпринимательства", - пояснил ТАСС Альтудов.

Студенты на практике получают базовые предпринимательские предметные навыки: опыт работы с технологической и производственной аналитикой, организации собственного и чужого труда, осваивают экономический и инвестиционный расчет, инструменты продажи сложных технологических продуктов. На время практики каждый участник программы переезжает в Троицк, где расположен "ТехноСпарк", и получает стипендию. Первая программа #стартапдиплом стартовала в сентябре 2019 года в партнерстве с Тюменским и Томским государственными университетами. В 2020-21 учебном году к программе присоединятся еще несколько вузов.

В этот же день Денис Ковалевич прочитал для студентов КБГУ и их родителей лекцию "Создай свою компанию - продай свою компанию". Состоялась открытая лекция о технологическом и инновационном предпринимательстве для профессорско-преподавательского состава вузов и научных центров республики и административно-управленческого персонала, представителей органов госвласти, бизнес-сообщества.

О компаниях и фонде

Группа компаний "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), осуществляя полный цикл венчурного строительства технологических компаний от создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности "ТехноСпарка" - логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хайтек-оборудование, алмазная оптика, индустриальная микробиология, аддитивные технологии, гибкая электроника и т. д. Группа компаний занимает первое место в национальном рейтинге наиболее эффективных технопарков.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Представление врио губернатора Пермского края пройдет 7 февраля
Дмитрия Махонина представит представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС