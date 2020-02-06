КБГУ первый среди вузов Северного Кавказа подписал соглашение с "ТехноСпарк"

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "ТехноСпарк", входящая в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы "Роснано", и Кабардино-Балкарский госуниверситет (КБГУ) подписали соглашение о сотрудничестве по программе предпринимательской практики для студентов выпускных курсов. Документ подписали в четверг гендиректор группы Денис Ковалевич и ректор КБГУ Юрий Альтудов, передает корреспондент ТАСС.

По программе студенты выпускных курсов параллельно с продолжением обучения по вузовской специальности в течение учебного года создают стартап в одной из высокотехнологичных индустрий, для этого они проходят жесткий отбор. "У нас есть специальная компания, которая проводит эти игры, и мы были уже во многих городах России, география очень широкая: Владивосток, Иркутск, Томск, Кемерово, Новосибирск, Тюмень, Екатеринбург, Ульяновск, Самара, Саранск, Казань, Санкт-Петербург. На Северном Кавказе эти игры, эти отборы никогда не проводили, вот эта история партнерства с университетом в Нальчике первая здесь в регионе, в этом смысле университет Кабардино-Балкарии пока самый инновационный из всех", - сказал Ковалевич журналистам перед подписанием соглашения.

Для участия в деловой игре приглашены все студенты выпускных курсов, около 2 тыс. человек, из которых, по мнению организаторов, 200-300 решат участвовать в программе, по опыту других регионов отбор пройдут единицы. "КБГУ принял решение вместе с нами инвестировать в эту программу, и в этом смысле мы и университет вместе платим за то, чтобы ребята прошли эту предпринимательскую практику. В каждый стартап мы вкладываем 1-1,5 млн рублей, примерно столько же вкладывает университет. Те, кто пройдут эти отборы, могут пойти в бытовую практику технологического стартапа, который мы запускаем с сентября 2020 года, а первая игра состоится 29 февраля", - уточнил Ковалевич.

По словам ректора КБГУ Юрия Альтудова, соглашение предполагает широкий спектр сотрудничества. "Это не только технологическое предпринимательство и как ему учить. Вторая часть, если наши студенты или аспиранты поедут, приобретут опыт и приедут, здесь появится большее количество людей, имеющих понятие, как быть хорошим предпринимателем, что является основой ускоренного развития нашего региона. Третье, профессорско-преподавательский состав и нашего вуза и остальных получат доступ к этим программам, поедут, посмотрят, и появится понимание современного технологического предпринимательства", - пояснил ТАСС Альтудов.

Студенты на практике получают базовые предпринимательские предметные навыки: опыт работы с технологической и производственной аналитикой, организации собственного и чужого труда, осваивают экономический и инвестиционный расчет, инструменты продажи сложных технологических продуктов. На время практики каждый участник программы переезжает в Троицк, где расположен "ТехноСпарк", и получает стипендию. Первая программа #стартапдиплом стартовала в сентябре 2019 года в партнерстве с Тюменским и Томским государственными университетами. В 2020-21 учебном году к программе присоединятся еще несколько вузов.

В этот же день Денис Ковалевич прочитал для студентов КБГУ и их родителей лекцию "Создай свою компанию - продай свою компанию". Состоялась открытая лекция о технологическом и инновационном предпринимательстве для профессорско-преподавательского состава вузов и научных центров республики и административно-управленческого персонала, представителей органов госвласти, бизнес-сообщества.

О компаниях и фонде

Группа компаний "ТехноСпарк" входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), осуществляя полный цикл венчурного строительства технологических компаний от создания стартапов до их продажи. Сфера деятельности "ТехноСпарка" - логистическая робототехника, системы хранения энергии, медицинское хайтек-оборудование, алмазная оптика, индустриальная микробиология, аддитивные технологии, гибкая электроника и т. д. Группа компаний занимает первое место в национальном рейтинге наиболее эффективных технопарков.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации основанной в 2007 году государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". Часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В 2013 году была создана Управляющая компания "Роснано" с целью управления активами "Роснано" и новыми инвестиционными фондами нанотехнологий, создаваемыми с привлечением частных инвесторов. В настоящее время группа "Роснано" ("Роснано", УК "Роснано", ФИОП) является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.