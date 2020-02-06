Около 500 млн рублей направят на развитие орошаемых земель в КБР в 2020 году

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Около 500 млн рублей направят на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Минсельхозом России и правительством КБР подписано соглашение на 2020 год, предусматривающее предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках ВЦП "Развитие мелиоративного комплекса России" в размере 148,8 млн рублей и субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках ФП "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в размере 349 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для аграрной Кабардино-Балкарии, которая относится к зоне рискованного земледелия, комплексное развитие мелиорации с использованием последних достижений науки и техники стало приоритетным направлением в АПК. Отмечается, что минсельхоз России рассматривает КБР как пилотный регион по увеличению экспортного потенциала с помощью мелиорации.

Уточняется, что в 2019 году в рамках реализации ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" и федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" введены в эксплуатацию объекты строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на площади более 10 тыс. га. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения в рамках регионального проекта КБР "Экспорт продукции АПК" на 2019 год направили 112,5 млн рублей, по ведомственной программе израсходовано 312 млн рублей. Площадь подлежащих орошению земель в КБР составляет 130,7 тыс. га (43,5 % от площади всей пашни).

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20 %, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.