{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 500 млн рублей направят на развитие орошаемых земель в КБР в 2020 году

Для региона комплексное развитие мелиорации с использованием последних достижений науки и техники стало приоритетным направлением в АПК

НАЛЬЧИК, 6 февраля. /ТАСС/. Около 500 млн рублей направят на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарии (КБР) в 2020 году. Об этом сообщается в четверг на сайте правительства региона.

"Минсельхозом России и правительством КБР подписано соглашение на 2020 год, предусматривающее предоставление субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках ВЦП "Развитие мелиоративного комплекса России" в размере 148,8 млн рублей и субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках ФП "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" в размере 349 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для аграрной Кабардино-Балкарии, которая относится к зоне рискованного земледелия, комплексное развитие мелиорации с использованием последних достижений науки и техники стало приоритетным направлением в АПК. Отмечается, что минсельхоз России рассматривает КБР как пилотный регион по увеличению экспортного потенциала с помощью мелиорации.

Уточняется, что в 2019 году в рамках реализации ведомственной программы "Развитие мелиоративного комплекса России" и федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" введены в эксплуатацию объекты строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на площади более 10 тыс. га. На реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения в рамках регионального проекта КБР "Экспорт продукции АПК" на 2019 год направили 112,5 млн рублей, по ведомственной программе израсходовано 312 млн рублей. Площадь подлежащих орошению земель в КБР составляет 130,7 тыс. га (43,5 % от площади всей пашни).

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20 %, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Представление врио губернатора Пермского края пройдет 7 февраля
Дмитрия Махонина представит представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС