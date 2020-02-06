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Резервный центр обработки вызовов Системы-112 открыли в Дагестане

Он предназначен для приема и обработки и передачи в экстренные службы вызовов от всех жителей региона

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Власти Дагестана запустили Резервный центр обработки вызовов Системы-112, открытие его прошло в четверг в Каспийске, сообщила журналистам пресс-служба управления МЧС.

"Сегодня в Каспийске состоялось торжественное открытие Резервного центра обработки вызовов Системы-112. В нем приняли участие заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, начальник Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Нариман Казимагамедов, мэр Каспийска Магомед Абдулаев, руководство чрезвычайного ведомства", - говорится в сообщении.

Джафаров, открывая мероприятие, отметил, что практически во всех муниципалитетах созданы условия, чтобы жители республики могли воспользоваться номером 112 в случае чрезвычайной ситуации.

"С открытием сегодня Резервного центра обработки вызовов Системы-112 реализован еще один из этапов для ввода системы в промышленную эксплуатацию. В строительство здания вложено много сил Главного управления МЧС России по Республике Дагестан, МЧС Дагестана при поддержке МЧС России, руководства администрации Каспийска. Это центр не только для каспийчан, но и жителей всей республики", - цитирует Джафарова пресс-служба.

Казимагамедов сообщил, что новый центр передается "в дар городу Каспийску". "Центр предназначен для приема и обработки и передачи в экстренные службы вызовов от всех жителей Дагестана. В этом центре кроме 18 автоматизированных рабочих мест Системы-112 на двух этажах располагаются Управление по делам гражданской обороны, единая дежурная диспетчерская служба Каспийска", - сообщил глава регионального управления МЧС.

Как отметил замглавы администрации Каспийска Руслан Махмудов, этот центр - это "ответ на вызовы по обеспечению безопасности, комфортной среды как дагестанцев в целом, так и жителей Каспийска". "Мы благодарим за предоставленные рабочие места и обязательно оправдаем оказанное доверие", - сказал он.

Теги
РоссияСКФОДагестан
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