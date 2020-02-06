В Карачаево-Черкесии за 2019 год профилактические медосмотры прошли 200 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 6 февраля. /ТАСС/. Жители Карачаево-Черкесии прошли профилактические медицинские осмотры по национальному проекту "Здравоохранение", всего в 2019 году проведен осмотр 200 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в региональном Vинистерстве здравоохранения.

"В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" переоснащен региональный сосудистый центр, дооснащен республиканский онкологический центр, создан центр амбулаторной онкологической помощи. Приобретена 41 единица медоборудования для оказания помощи детям. 200 000 человек охвачено профилактическими осмотрами", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что за прошедший год было по нацпроекту было оборудовано 500 автоматизированных рабочих мест, также более 2 тыс. медицинских работников были зарегистрированы в системе непрерывного медицинского образования при плане в 1,5 тыс.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.