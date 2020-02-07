Кожемяко: Владивостоку нужен закон об изъятии земли у недобросовестных инвесторов

ВЛАДИВОСТОК, 7 февраля. /ТАСС/. Владивосток нуждается в законе, который позволил бы изымать земельные участки у инвесторов, которые содержат их в плохом состоянии или не используют. Такое мнение высказал в пятницу в интервью ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Я думаю, что Владивостоку нужен отдельный закон, на уровне Москвы, может быть, как для Севастополя, для Крыма. Он нужен на тот случай, если владельцы земельных участков или объектов инфраструктуры не приводят их в порядок, чтобы можно было изымать их в доход государства. Это позволит решать вопросы, связанные с изъятием земли, вопросы, связанные с так называемыми красными линиями, даст больше полномочий органам власти в наведении порядка по землеустройству, по внешнему виду, то есть по созданию всех, скажем так, привлекательных и удобных условий для создания комфортного города", - сказал губернатор.

Он отметил, что, в частности, в рамках механизма свободного порта Владивосток в городе бесплатно раздали почти 180 га земли, ее стоимость составляет около 8 млрд рублей, это повлекло волнения среди горожан, возмущенных точечной застройкой, часто ведущейся на таких участках. При этом, по словам Кожемяко, многие из резидентов не имеют средств для реализации проектов. "У них задача за 300 тыс. рублей в консалтинговой компании купить бизнес-план, зарегистрировать право резидента и потом эту компанию продать. А проблемы нам останутся", - пояснил Олег Кожемяко.

Во время визита во Владивосток в конце января вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил журналистам, что рассматривается вариант создания новых районов для застройки и распределения их по конкурсу на самый дешевый квадратный метр. Это позволит снизить стоимость недвижимости в Приморье, рост которой ожидается в связи с введением программы льготной ипотеки под 2%.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.