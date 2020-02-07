{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье к 2022 году построят 25 детских садов

На эти цели будет направлено около 3 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в рамках национального проекта "Демография" построят 24 детских сада в течение ближайших двух лет, на эти цели будет направлено около 3 млрд рублей. Еще один детский откроют в Ставрополе в рамках программы "Стимул", сообщил ТАСС в пятницу министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"Всего до конца 2021 года на строительство детских садов только в рамках реализации национального проекта "Демография" предусмотрено 2,9 млрд рублей. Планируется построить 24 детских садов", - сказал Савченко, добавив, что еще один детский сад будет построен в Ставрополе по программе "Стимул".

По его словам, на данный момент в крае одновременно ведется строительство 15 детских садов с ясельными группами. "Это и большие комбинированные городские сады с бассейнами, и маленькие уютные сельские ясли. Три детских сада строится в Ставрополе. Их ввод в эксплуатацию даст 900 новых мест", - добавил министр. Он отметил, что на Кавминводах возводится одновременно пять детских садов: в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Предгорном районе. Четыре новых ясельных корпуса на территории действующих детских садов строятся в Кировском, Буденновском и Александровском районах. Также строят садики в Георгиевске, Михайловске и селе Ивановском Кочубеевского района.

"В этом году начинается строительство еще 10 детских садов. Новый ясельный корпус на 40 мест начнут строить в Кисловодске на территории существующего детского сада №8. Детский сад на 100 мест запланирован в селе Ачикулак. Также в Нефтекумском городском округе сделают пристрой к основному зданию детского сада в ауле Новкус-Артезиан", - пояснил глава министерства.

По его словам, детские сады планируется построить в Ставрополе, Курском и Новоселицком районах, в Минеральных Водах, Михайловске и селе Гражданском Минераловодского района. На строительство детских садов в рамках реализации нацпроекта "Демография" в 2020 году из федерального бюджета Ставрополью выделено порядка 800 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Временный порядок ввоза машин без системы ЭРА-ГЛОНАСС увеличил их импорт в ДФО на 28%
В 2019 году на Дальний Восток из Японии ввезли более 130 тыс. автомобилей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС