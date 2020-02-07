На Ставрополье к 2022 году построят 25 детских садов

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в рамках национального проекта "Демография" построят 24 детских сада в течение ближайших двух лет, на эти цели будет направлено около 3 млрд рублей. Еще один детский откроют в Ставрополе в рамках программы "Стимул", сообщил ТАСС в пятницу министр строительства и архитектуры края Валерий Савченко.

"Всего до конца 2021 года на строительство детских садов только в рамках реализации национального проекта "Демография" предусмотрено 2,9 млрд рублей. Планируется построить 24 детских садов", - сказал Савченко, добавив, что еще один детский сад будет построен в Ставрополе по программе "Стимул".

По его словам, на данный момент в крае одновременно ведется строительство 15 детских садов с ясельными группами. "Это и большие комбинированные городские сады с бассейнами, и маленькие уютные сельские ясли. Три детских сада строится в Ставрополе. Их ввод в эксплуатацию даст 900 новых мест", - добавил министр. Он отметил, что на Кавминводах возводится одновременно пять детских садов: в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Предгорном районе. Четыре новых ясельных корпуса на территории действующих детских садов строятся в Кировском, Буденновском и Александровском районах. Также строят садики в Георгиевске, Михайловске и селе Ивановском Кочубеевского района.

"В этом году начинается строительство еще 10 детских садов. Новый ясельный корпус на 40 мест начнут строить в Кисловодске на территории существующего детского сада №8. Детский сад на 100 мест запланирован в селе Ачикулак. Также в Нефтекумском городском округе сделают пристрой к основному зданию детского сада в ауле Новкус-Артезиан", - пояснил глава министерства.

По его словам, детские сады планируется построить в Ставрополе, Курском и Новоселицком районах, в Минеральных Водах, Михайловске и селе Гражданском Минераловодского района. На строительство детских садов в рамках реализации нацпроекта "Демография" в 2020 году из федерального бюджета Ставрополью выделено порядка 800 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.