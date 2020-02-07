На ремонт моста в Большом Камне выделят 187,9 млн рублей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Стоимость реконструкции автомобильного моста в приморском городе Большой Камень, обеспечивающего доставку грузов на строительство территории опережающего развития (ТОР), составит 187,9 млн рублей. Об этом на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Мост связывает населенный пункт, где живет почти 38 тыс. человек и расположена территория опережающего развития, с дорожной сетью региона. Дорога и мост постоянно эксплуатируются большегрузным транспортом в связи со строительством объектов ТОР "Большой Камень". Последний осмотр моста показал, что он находится в крайне неудовлетворительном состоянии. В настоящее время по мосту проезжают только легковые машины, для большегрузов организован временный объездной путь.

"Проектно-сметная документация и заключение государственной экспертизы имеется. Стоимость работ по реконструкции моста составляет 187,9 млн рублей. Положительное заключение Минтранса России получено. Прошу членов подкомиссии поддержать проект с выделением денег из государственного бюджета 99 млн рублей в 2020 году, софинансирование будет обеспечено за счет краевого бюджета", - сказал Козлов на заседании.

Присутствовавший на подкомиссии губернатор Приморья Олег Кожемяко также попросил поддержать проект. Члены подкомиссии решение поддержали.

Резидентом ТОР "Большой Камень" является крупнейший в РФ судостроительный комплекс "Звезда", который создается на базе Дальневосточного центра судостроения и судоремонта и Дальневосточного завода "Звезда". Запуск в эксплуатацию всего комплекса планируется к концу 2024 года.